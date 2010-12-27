Петербург станет местом проведения Мирового энергетического конгресса 2022

В город на Неве приедут энергетики со всего мира.

Санкт-Петербург примет в 2022 году Мировой энергетический конгресс. мероприятие состоится уже в 25 раз. Как отмечают представители организации, в Северной столице эксперты пробудут с 11 по 15 июня.

Отметим, что кандидатура города была одобрена 31 июля. В этот день состоялось голосование представителей Национальный комитетов стран-участниц. В результате Россия смогла опередить заявки Португалии и США.

На данный момент Мировой энергетический совет является крупнейшим неправительственным собранием. Государства решают важные международные вопросы раз в три года. В организации принимают участие более 90 стран.

Фото: Piter.tv

