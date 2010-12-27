В Петербурге живут самые добрые люди

Так считают 32 % опрошенных людей.

Специалисты российского сайта для бронирования жилья Tvil.ru провели опрос среди туристов и выяснили, в каком городе живут самые добрые люди. Поводом для такого вопроса стал всемирный День доброты, который отмечают в России 13 ноября.

Согласно результатам, на первом месте оказался Петербург. За него проголосовали 32 % респондентов. Опрошенные отметили, что в городе на Неве очень вежливые и радушные владельцы жилья.

На второй строчке рейтинга самых добрых городов России оказался Краснодар (17 %), а третье разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск (10 %).

В первой десятке в списке присутствует Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва. Опрос был проведен в социальных сетях.

Ранее были названы самые популярные внедорожники в Петербурге.

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