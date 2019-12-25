Петербург принял участников второго модуля программы подготовки кадров в сфере инвестиций

С 23 по 25 июля в Северной столице проходит образовательный модуль "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".

В Санкт-Петербурге с 23 по 25 июля проводится второй этап обучающей программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд". Представители регионов Северо-Западного федерального округа повышают квалификацию в сфере инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

В первый день занятий с докладом на тему "Система управления инвестиционным климатом в регионе" выступил заместитель председателя комитета Дмитрий Капитов. Он представил опыт Санкт-Петербурга в создании эффективных механизмов поддержки бизнеса и инвесторов.

По поручению губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге разработан и внедрен комплекс мер для привлечения инвестиций, включающий налоговые льготы, финансовые и нематериальные стимулы, а также присвоение социально значимым проектам специального статуса Дмитрий Капитов, заместитель председателя комитета

Он также подчеркнул, что в городе сформирована и регулярно обновляется законодательная база, способствующая продуктивному взаимодействию с предпринимателями, заинтересованными в развитии социально-экономической сферы. В рамках образовательного модуля участники посетили Центр развития и поддержки предпринимательства, а также ознакомились с проектом "Новая Голландия", реализованным в рамках стратегического партнерства с инвесторами.

Ранее сообщалось, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем металлурга.

Фото: freepik (pressfoto)