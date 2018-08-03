Петербург примет Международный фестиваль хорового искусства

Исполнители со всего мира приехали в Северную столицу, чтобы показать свои способности.

В Петербурге 3 августа стартует международный хоровой конкурс-фестиваль "Поющий мир". До 8 числа 42 коллектива из разных стран будут бороться за звание лучшего. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Мероприятие проходит в стенах Государственной академической капеллы. Среди участников значатся певцы из России, Италии, Мексики, Израиля, Швейцарии, Чехии и других стран.Откроется фестиваль в 18 часов торжественной программой. Уже с завтрашнего дня начнутся конкурсные выступления артистов.

В рамках фестиваля пройдет концерт народной музыки. Послушать артистов можно будет в 13 часов дня 4 августа в РЭМе. В этот же день в СПбГУ состоится вечер, посвященный музыке городских композиторов. начало в 19 часов.

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