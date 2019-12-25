  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург побил исторический максимум энергопотребления с наступлением морозов
Сегодня, 15:23
91
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербург побил исторический максимум энергопотребления с наступлением морозов

0 0

Последний рекорд был зафиксирован 18 февраля 2021 года.

Накануне, 6 декабря, в Петербурге и Ленобласти зафиксировали рекорд потребления электрической мощности сообщили в АО "Системный оператор Единой энергетической системы".

Эксперты сообщили, что вчера вечером электрической мощности в Ленинградской энергосистеме достигло 8226 МВт, что на 391 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 18 февраля 2021 года. Специалисты связали рост электропотребления с низкой ночной температурой: термометры показали -18,3 градуса. 

Отмечается, что энергосистема города и области функционировала стабильно.

Фото: Pexels

Теги: исторический максимум, петербург, энергопотребление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии