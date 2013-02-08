Петербург отмечает День Героев Отечества

В России День Героев Отечества ежегодно отмечается 9 декабря.

В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества, с которым петербуржцев поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Уважаемые Герои Отечества! Примите слова искренней благодарности за ваше самоотверженное служение России. Вы – гордость нашей страны и нашего города, воплощение величия российской державы. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Сегодня же в Георгиевском (Большом тронном) зале Государственного Эрмитажа состоялась торжественная церемония выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, приуроченная ко Дню Святого Георгия и Дню Героев Отечества. Тем самым город отдал дань памяти и уважения прошлому, дедам и отцам, которые сражались и защищали Отечество.

Памятную дату установили 26 января 2007 года депутаты Государственной думы РФ. Спустя месяц дату одобрили в Совете Федерации, а после ее утвердил и президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга