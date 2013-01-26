Петербург обновил рекорд тепла 22 сентября

Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21:00.

Петербург уже к часу дня 22 сентября обновил рекорд тепла. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в 13:00 на городской метеостанции Санкт-Петербурга температура воздуха поднялась до отметки в +22,0 градуса. Таким образом в Северной столице обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 22 сентября. Прежнее значение, наблюдавшееся в 1936 года, уже превышено на 0,1 градуса.

Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимального термометра.

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Фото: Piter.tv