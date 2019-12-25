Загруженность люксовых отелей в Петербурге снизится из-за переноса ЛЧ

Предполагается, что загруженность снизился на 25%.

Из-за переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж эксперты прогнозируют снижение загруженности отелей на 25%. Об этом сообщил "Коммерсант".

В мае город готов был принять около 40 тыс. футбольных болельщиков со всего мира. Так, в период проведения финального матча ЛЧ, во многих гостиницах были забронированы все номера. Сейчас отельеры вынуждены возвращать деньги гостям. Эксперты отмечают, что благодаря мероприятию отели получили бы 5-7% от месячной выручки и дали начало постпандемийного туристического сезона.

Теперь, в лучшем случае, отели будут загружены на 30-40% в начале лета. Гостей, вероятно, можно будет найти, однако финансовые потери компенсировать не получится: в период ЛЧ на номера были высокие цены в евро, а возврат по нынешнему курсу будет заметен.

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