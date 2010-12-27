Петербург и французский Гавр договорились о сотрудничестве. Готовятся круизы

Также стороны будут продолжать сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности питьевой воды.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что Петербург и французский Гавр договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Смольного.

Александр Беглов и мэр французского Гавра Жан-Батист Гастин обсудили на встрече перспективы сотрудничества.

"Предлагаем наладить тесное взаимодействие между нашими портами, в том числе в области модернизации инфраструктуры, обмена специалистами, организации стажировок", —заявил Беглов.

Градоначальник Петербурга также отметил, что у сторон есть перспективы в образовании. Также Петербург и французский Гавр намерены связать круизами.

Кроме того, в Северной столице заявили, что стороны будут продолжать сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности питьевой воды.

Ранее мы сообщали о том, что вылет рейса из Петербурга в Воронеж задерживается на 13 часов.

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