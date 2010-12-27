Петербург и французский Гавр договорились о сотрудничестве. Готовятся круизы

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что Петербург и французский Гавр договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Смольного.
Александр Беглов и мэр французского Гавра Жан-Батист Гастин обсудили на встрече перспективы сотрудничества.
"Предлагаем наладить тесное взаимодействие между нашими портами, в том числе в области модернизации инфраструктуры, обмена специалистами, организации стажировок",
—заявил Беглов.
Градоначальник Петербурга также отметил, что у сторон есть перспективы в образовании. Также Петербург и французский Гавр намерены связать круизами.
Кроме того, в Северной столице заявили, что стороны будут продолжать сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности питьевой воды.
Ранее мы сообщали о том, что вылет рейса из Петербурга в Воронеж задерживается на 13 часов.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )