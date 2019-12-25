ЗакС Петербурга просит сделать город участником налогового эксперимента

Власти хотят упростить бухгалтерскую отчетность для малого и среднего бизнеса.

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят, чтобы город стал участником налогового эксперимента. Письму к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину подготовил бюджетно-финансовый комитет совместно с постоянной комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству.

Речь идет о внедрении автоматизированный упрощенной системе налогообложения. Для запуска эксперимента требуется принять целый пакет федеральных законопроектов. В тестовом режиме участниками станут только четыре региона, однако депутаты надеются, что туда удастся включить и Петербург. В списке есть Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

Инициатива направлена на то, чтобы максимально упростить бухгалтерскую отчетность для малого и среднего бизнеса.

По сути, речь идет о полной автоматизации этих процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент – квалифицированного специалиста – бухгалтера. Расчет налога будет осуществляться уполномоченными органами на основании данных из личного кабинета предпринимателя в сети Интернет или по его счетам в банке. Предприятиям с численностью наемных работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 млн. рублей, которые и смогут воспользоваться экспериментальным режимом, это позволит серьезно сэкономить на непроизводственных административных расходах. пояснил Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга.

Эксперимент будут проводить до 2027 года.

Фото: пресс-служба ЗакСа