ЗакС Петербурга просит сделать город участником налогового эксперимента

Депутаты ЗакСа Петербурга хотят, чтобы город стал участником налогового эксперимента. Письму к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину подготовил бюджетно-финансовый комитет совместно с постоянной комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству.
Речь идет о внедрении автоматизированный упрощенной системе налогообложения. Для запуска эксперимента требуется принять целый пакет федеральных законопроектов. В тестовом режиме участниками станут только четыре региона, однако депутаты надеются, что туда удастся включить и Петербург. В списке есть Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.
Инициатива направлена на то, чтобы максимально упростить бухгалтерскую отчетность для малого и среднего бизнеса.
По сути, речь идет о полной автоматизации этих процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент – квалифицированного специалиста – бухгалтера. Расчет налога будет осуществляться уполномоченными органами на основании данных из личного кабинета предпринимателя в сети Интернет или по его счетам в банке. Предприятиям с численностью наемных работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 млн. рублей, которые и смогут воспользоваться экспериментальным режимом, это позволит серьезно сэкономить на непроизводственных административных расходах.
пояснил Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга.
Эксперимент будут проводить до 2027 года.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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