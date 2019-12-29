Петербург, Ленобласть и Финляндия могут объединиться безвизовым режимом

Между субъектами может быть сформирована особая экономическая зона.

Между Петербургом с областью и Финляндией могут установить безвизовый режим, соответствующее предложение озвучил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне. Об этом сообщило издание Конкретно.ру 28 февраля.

Между субъектами может быть сформирована особая экономическая зона для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и людей. По обе стороны границы планируется создать концепцию быстрого запуска предприятий. Также чиновники намерены развивать приграничный бизнес, особенно туристический. Финны считают центром международного туризма регион Сайменской водной системы. Меры по развитию туризма должны увеличить турпоток на 20-30% за ближайшие три года, средства на проект ожидаются уже в этом году.

Российская сторона при этом взялась за проект приграничного велотуризма. Люди, путешествующие на велосипедах, смогут пройти пограничный контроль по коридору между Светогорском и Иматрой, хотя сейчас они стоят в общей очереди. Проект планируется завершить следующей осенью.

Фото: Piter.TV