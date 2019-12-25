Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет не раньше осени

В Кремле рассказали, почему летом не будет общения президента РФ по прямой линии с народом.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет не раньше осени. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Кремле. Пресс-секретарь Кремля призвал примерно ориентироваться на первую половину сентября. По словам эксперта, в этот период начинается политический сезон, а также происходит внутреннее оживление страны после проведенных отпусков летнего сезона.

В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, может ли сама прямая линия состояться уже в начале сентября. Дмитрий Песков заметил, что дата будет назначена позже.

Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru