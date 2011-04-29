Песков обеспокоен возможным размещением военных НАТО на Украине

Причем отправляются туда военные не только тренировочные, но и боевые. Это заставляет Кремль задуматься о мерах по защите собственных интересов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обеспокоен возможным размещением на Украине военных подразделений из западных стран. В интервью телеканалу RT он сообщил, что эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов.

Недавно Минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов. Он посчитал, что Канада, США и Британия могут совместно и оперативно предоставить военную поддержку Украине. Песков подчеркнул, что такие заявления прозвучали от представителей ряда стран. Причем отправляются туда военные не только тренировочные, но и боевые. Это заставляет Кремль задуматься о мерах по защите собственных интересов.

Ранее мы сообщили, что Лавров уверен в невыполнении Минских соглашений со стороны Украины.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ