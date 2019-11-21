Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией военных РФ

Пресс-секретарь добавил, что не успел посмотреть видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видео "Новой газеты", где, якобы, бойцы "ЧВК Вагнера" казнят сирийца. На кадрах русскоговорящие мужчины отрубают пострадавшему руки, а после сжигают тело под музыку.

По информации СМИ, ролик был снят в Сирии в 2017 году, когда там проводилась российская военная операция. Песков в комментарии "ТАСС" опроверг это. По словам политика, любые подозрения "абсолютно беспочвенны". Он подчеркнул, что пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления является россиянином.

Песков добавил, что не успел посмотреть видео. На вопрос о том, знают ли в администрации президента о преступлениях "ЧВК Вагнера", он ответил отрицательно.

Видео: YouTube/NBC News, "Новая Газета"