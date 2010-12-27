Песионерка заживо сгорела в собственной квартире на проспекте Металлистов

Вчера, двадцать второго июня, в Санкт-Петербурге на проспекте Металлистов произошел пожар в многоквартирном здании номер восемьдесят три. Возгорание произошло на последнем этаже дома.

На место происшествия прибыла спасатели, которые за час смогли ликвидировать возгорание. Огонь успел охватить только в спальню, в котором в момент пожара находилась пожилая женщина – она лежала на диване. Рядом с обгоревшим телом нашли бутылки из-под спиртного, а также спички.