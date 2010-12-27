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Песионерка заживо сгорела в собственной квартире на проспекте Металлистов
Сегодня, 18:08
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KaterinaKono13

Песионерка заживо сгорела в собственной квартире на проспекте Металлистов

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По мнению спасателей, возгорание произошло из-за халатного отношения с огнем.  

Вчера, двадцать второго июня, в Санкт-Петербурге на проспекте Металлистов произошел пожар в многоквартирном здании номер восемьдесят три. Возгорание произошло на последнем этаже дома. 

На место происшествия прибыла спасатели, которые за час смогли ликвидировать возгорание. Огонь успел охватить только в спальню, в котором в момент пожара находилась пожилая женщина – она лежала на диване. Рядом с обгоревшим телом нашли бутылки из-под спиртного, а также спички. 

По мнению спасателей, возгорание произошло из-за халатного отношения с огнем.  

Теги: новости питера, новости санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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