Жители Петербурга жалуются на заставленную автомобилями 1-ю Советскую улицу

Движение "Красивый Петербург" намерен обратиться в Комитет по благоустройству с просьбой исключить 1-ю Советскую улицу из Перечня дорог общего пользования.

Участники движения "Красивый Петербург" жалуются на заставленную пешеходную зону автомобилями. Речь идет о пешеходной зоне на 1-й Советской улице.

Сообщается, что осенью прошлого года создали новую пешеходную зону на 1-й Советской улице. Там создали гранитное мощение, посадили деревья, установили скамейки, фонари и антипарковочные столбы, а также разместили знак "Въезд запрещен".

В скором времени скамейки и подсветки были повреждены. Также знак "Въезд запрещен" заменили на "Движение запрещено", в результате чего теперь разрешена стоянка машин. Целостность ограничительных столбиков нарушена из-за наездов автомобилей. Улица заставлена транспортом и фактически не является пешеходной.

Стоит отметить, что Советская улица является пешеходной зоной, но в то же время она включена в Перечень дорог общего пользования. Очевидно, что действия Комитетов не согласованы между собой.

В связи с этим движение "Красивый Петербург" призывает поддержать жителей Центрального района и отправить обращение в Комитет по благоустройству с просьбой исключить 1-ю Советскую улицу из Перечня дорог общего пользования (внести изменения в постановление Правительства №300 от 17.03.2011).