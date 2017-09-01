Первоклассники и их родители не попали в Ледовый из-за "бракованных" билетов

Ежегодный праздничный концерт в Ледовом дворце, который устраивает Смольный в этом году для многих первоклассников и их родителей не состоялся. Недоразумение произошло ввиду плохо пропечатанного времени в билетах.

Как сообщает "Фонтанка", ежегодный концерт, который устраивает Смольный на 1 сентября, стал для многих первоклассников и их родителей разочарованием. Все дело во времени, которое отчетливо нельзя было рассмотреть в билетах.



Представления были запланированы на 11, 13, и 16 часов, но многие спутали цифру 3 с числом 8 и пришли к шести вечера.



По данным Смольного, билеты были переданы районам с графиком представлений и дополнительной информацией на три дня: День Первоклассника проходит в Ледовом 31 августа и 1-2 сентября. Чиновники сообщили, что "бракованных" билетов было немного и достались они в основном Калининскому району.



Ледовый и Смольный приняли решение, что те, кто не смог попасть в пятницу на концерт, приглашаются 2 сентября в 10.30, 13.00, 15.30 или 18.00.