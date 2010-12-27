Первый в России Японский кабинет открылся в СПБГУ

Торжественная церемония открытия Японского кабинета состоялась в Санкт-Петербургском государственном университете.

В Санкт-Петербургском государственном университете прошло открытие Японского кабинета, посвещенного языку и культуре этой страны. Пресс- служба университета сообщает, что в церемонии приняли участие омпании JTI, Mitsui&Co, Panasonic, а также Генеральноое консульство Японии в Петербурге. Студенты университета встретились с известной японской писательницей Экуни Каори.

В частности, данный кабинет создавался для развития отношений с Японией. Там буду проходить мероприятия, связанные с культурной и научной сферой двух стран. Сейчас в кабинете имеется библиотека с различными материалами по языку и культуре Японии.

Над оформлением Японского уголка работали студенты и преподаватели образовательной программы «Дизайн среды». Оформители использовали теплые тона натурального дерева, которые так хорошо подходят для учебной обстановки. В центре находится интерактивная доска, а панели шкафов украшены репродукциями классических японских гравюр.

«За последние годы наши взаимоотношения претерпели значительные изменения, сделав рывок вперед», — обратился к гостям церемонии ректор СПбГУ Николай Кропачев. Ректор добавил, что в 2018 году будет запущена новая программа бакалавриата «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)».

Генеральный консул Японии признается, что в новом помещении буквально «чувствуется душа» его родины.