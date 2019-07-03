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Вышел трейлер итальянского "Пиноккио"

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Премьера картины запланирована на 25 декабря.

В сети появился первый трейлер экранизации сказки Карло Коллоди "Пиноккио" итальянского кинорежиссёра Маттео Гарроне.

Главные роли в фильме сыграл обладатель премии "Оскар", режиссер "Жизнь прекрасна", Роберто Бениньи, а также Джиджи Проетти, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марин Вахт и Федерико Иелапи. Премьера картины запланирована на 25 декабря.
Отметим, что параллельно с итальянским маэстро, над экранизацией знаменитой истории вместе со студией Disney работает постановщик "Хэлбоя" и "Тихоокеанского рубежа" Гельермо дель Торо.

Видео: Ютуб/01Distribution

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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