Первый международный фестиваль керамического искусства "Оставь след"

Мастера-керамисты и жители Петербурга своими руками сделают огромный земной шар, который станет не только символом дружбы, но и новым городским арт-объектом.

Международный фестиваль керамического искусства "Оставь след" официально хоть и считается первым подобным мероприятием в Петербурге, но кое-какой опыт в этой области у нас всё же есть. В первые два дня фестиваля (8 и 9 августа) в Петропавловской крепости всем желающим будут рассказывать все о работе с керамикой. Следующие два дня гости и участники будут мастерить керамический земной шар, символ дружбы и мира.

Место: Петропавловская крепость

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: pixabay