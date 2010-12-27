Первый международный фестиваль керамического искусства "Оставь след"

Международный фестиваль керамического искусства "Оставь след" официально хоть и считается первым подобным мероприятием в Петербурге, но кое-какой опыт в этой области у нас всё же есть. В первые два дня фестиваля (8 и 9 августа) в Петропавловской крепости всем желающим будут рассказывать все о работе с керамикой. Следующие два дня гости и участники будут мастерить керамический земной шар, символ дружбы и мира.
Место: Петропавловская крепость
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )