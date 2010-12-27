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В Петербурге вышел на маршрут автономный троллейбус
Сегодня, 12:27
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Shdaria
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В Петербурге вышел на маршрут автономный троллейбус

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В Петербурге 12 декабря впервые проследует троллейбус без контактной сети.

Троллейбус производства "Тролза" впервые вышел на маршрут  №23 в Приморском районе Санкт-Петербурга. На данный момент используются лишь одна машина из 2-миллиардной поставки.

Новый троллейбус с увеличенным автономным ходом отправился сегодня, 12 декабря, днем. В представлении транспорта принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Напомним, что такой троллейбус  может проделать пусть в 15 километров без контактной сети и  заряжаться от проводов по ходу движения.

Маршрут новинки: конечная станция "Ул. Шаврова" – Комендатский пр. – станция метро "Комендантский пр." – Гаккелевская ул. – далее на автономном ходу: Богатырский пр. – Шуваловский пр. – ул. Оптиков – Туристская ул. – Богатырский пр. – затем снова под контактной сетью: Гаккелевская ул. – Комендатский пр. – конечная станция "Ул. Шаврова".

Теги: новости петербург , петербург , троллейбус без контактной сети , троллейбус тролза
Категории: Лента новостей Новости СПб

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