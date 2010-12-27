В Петербурге вышел на маршрут автономный троллейбус

В Петербурге 12 декабря впервые проследует троллейбус без контактной сети.

Троллейбус производства "Тролза" впервые вышел на маршрут №23 в Приморском районе Санкт-Петербурга. На данный момент используются лишь одна машина из 2-миллиардной поставки.

Новый троллейбус с увеличенным автономным ходом отправился сегодня, 12 декабря, днем. В представлении транспорта принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Напомним, что такой троллейбус может проделать пусть в 15 километров без контактной сети и заряжаться от проводов по ходу движения.

Маршрут новинки: конечная станция "Ул. Шаврова" – Комендатский пр. – станция метро "Комендантский пр." – Гаккелевская ул. – далее на автономном ходу: Богатырский пр. – Шуваловский пр. – ул. Оптиков – Туристская ул. – Богатырский пр. – затем снова под контактной сетью: Гаккелевская ул. – Комендатский пр. – конечная станция "Ул. Шаврова".