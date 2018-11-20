Первые выходные в Ленобласти начнутся с гололеда и снегопадов

Особенно внимательными призывают быть водителей.

Метеорологи информируют граждан, проживающих на территории 47 региона об ухудшении погодных условий в ближайшие субботу и воскресенье, 2 и 3 февраля. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

По прогнозам метеорологов, уже второго февраля на дорогах региона в ночное время ожидается гололедица, а 3 февраля - область атакуют сильные метели и снежные бури. Водителям на дорогах стоит быть особенно внимательными, а также пешеходам советуют смотреть под ноги, чтобы не подскользнуться.

Спасатели также просят людей не выходить в выходные на лед. МЧС предупреждает, что 2 февраля возможен отрыв припая в районе Озерков и в районе Сестрорецкой отмели, а 3 февраля - на Ладожском озере, в Волховской и Свирской губах.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"