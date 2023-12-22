Первые съедобные грибы нашли под Петербургом

Снимки были сделаны во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сбор съедобных грибов в лесах под Петербургом уже начался. Фотографии с успешной "тихой охоты" были опубликованы в группе "Грибы и грибники СПб" микологом Станиславом Кривошеевым в социальной сети "ВКонтакте".

Автор фото отметил, что в настоящее время грибов довольно мало в лесах, и выбор для любителей посвятить себя их сбору не так велик. Кривошеев представил фотографии различных видов грибов и растений, таких как саркосцифа австрийская, строчок обыкновенный, зимний опенок, печëночница благородная и другие, подчеркнув, что они все пригодны для употребления в пищу.

Снимки были сделаны специалистом во Всеволожском районе Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Станислав Кривошеев)