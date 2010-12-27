Первые ЕГЭ в Ленобласти прошли без сбоев

Выпускники Ленобласти написали экзамены по географии, литературе, базовой и профильной математике, истории и химии.

Выпускники Ленинградской области написали экзамены по географии, литературе, базовой и профильной математике, истории и химии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Во всех пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) были соблюдены меры информационной безопасности: установлены рамки-металлоискатели, обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, установлено оборудование для печати и сканирования материалов.

С 2019 года при проведении ЕГЭ полностью исключен несанкционированный доступ к контрольным измерительным материалам и работам участников экзаменов. Все пакеты с заданиями и экзаменационными бланками поступают в пункты в файлах зашифрованного формата по защищенным каналам связи. Расшифровать их можно только электронным ключом, получаемым с помощью цифровой подписи члена государственной экзаменационной комиссии в 9.30 в день экзамена. Распечатываются файлы исключительно на станциях организаторов в аудиториях в 10 часов.

Ход экзамена в аудиториях и штабах пунктов контролировали дистанционные наблюдатели ситуационного информационного центра Ленинградской области, региональные общественные наблюдатели, два федеральных эксперта, федеральные наблюдатели Российского союза молодежи. Также за ходом экзамена следили члены государственной экзаменационной комиссии и сотрудники комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают: по географии, литературе, математике базового уровня – не позднее 11 июня, по математике профильного уровня не позднее 12 июня, по химии и истории – не позднее 14 июня, по русскому языку – 20 июня.

Основной период ЕГЭ в 2019 году проходит с 27 мая по 1 июля.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО