Первая женщина-машинист ОЖД отправилась в самостоятельный рейс с Витебского вокзала

По словам Екатерины Сергеевой, она смогла исполнить свою детскую мечту.

Во вторник, 27 сентября, с Витебского вокзала стартовал поезд "Чайка", следующий по маршруту Петербург – Новолисино под управлением первой женщины-машиниста Октябрьской железной дороги. Екатерина Сергеева освоила новую профессию и теперь управляет электропоездом моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский, сообщила пресс-служба ОЖД.

Перед отправлением локомотива Екатерину сопровождало руководства депо, ветераны и юные железнодорожники. Девушке вручили символ профессии – реверсивную рукоятку.

Отметим, что Сергеева начала работу на ОЖД помощником машиниста электропоезда в начале 2021 года, а затем успешно закончила обучение на машиниста. По признанию девушки, с освоением профессии сбылась её детская мечта.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в октябре-ноябре изменится расписание "Сапсанов".

Фото: Telegram / СПб-Главный