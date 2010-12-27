Пермячка сбила детей на тротуаре и протаранила здание поликлиники

В сети опубликованы кадры с места аварии.

Накануне, 23 октября, иномарка сбила пешеходов возле больницы в Перми.

Сообщается, что автоледи за рулем "Ниссан" не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар, где в это время шли женщины с детьми. После чего иномарка врезалась в здание больницы.

В результате наезда на пешеходов двоих детей госпитализировали, еще одному ребенку оказали амбулаторную помощь. Пострадала и женщина водитель. Характер травм пострадавших детей и водителя, не уточняются.

Фото: ВК, Новости Перми