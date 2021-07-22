Переводы B2C с бизнес-карты Сбербанка помогают экономить до 600 тысяч рублей в год

О преимуществах бизнес-карты Сбербанка рассказал генеральный директор компании Невасофт, разработчика сервиса taxiCRM Вадим Чермошенцев.

Переводы с бизнес-карты частным клиентам через мобильное приложение СберБизнес за полгода только по Северо-Западу перешагнули отметку в 2 миллиарда рублей. Современные технологии позволяют предпринимателям не только расплачиваться с сотрудниками по безналу, но и систематизировать В2С переводы.

Интеграция данного сервиса в разработку компании Невасофт taxiCRM позволяет экономить и время, и ресурсы клиентов. Среди них на сегодняшний день более 400 таксопарков по всей России. Благодаря мгновенным переводам Сбербанка, водители такси могут получить деньги уже через 15 минут после завершения поездки.

Необходимость автоматизации таксопарков мы проверили на себе. Созданный нами продукт taxiCRM оказался очень востребован в отрасли. Интеграция с платформой Сбербанка для нас крайне важна, так как теперь водители могут получать деньги от таксопарка моментально, сотрудникам больше не нужно ждать зачисления денежных средств, а таксопарк может снизить административные расходы на перевод денежных средств. Вадим Чермошенцев, генеральный директор компании Невасофт, разработчика сервиса taxiCRM

TaxiCRM – это не только софт для организации моментальных выплат водителям, это целая экосистема для автоматизации работы таксопарков и агрегаторов такси.

Основным отличием сервиса taxiCRM является автоматизации любых таксопарков, а также адаптация под любые задачи клиентов. Также хочу отметить, что для нас всегда было крайне важно дать нашим клиентам не только первоклассный уровень сервиса, но и высокий уровень безопасности и стабильности работы. Вадим Чермошенцев, генеральный директор компании Невасофт, разработчика сервиса taxiCRM

В России сейчас порядка 15 тысяч автопарков, из них автоматизировано около 5 тысяч. Только в Петербурге к системе TaxiCRM подключено более 100 таксопарков. Все они являются потенциальными пользователями мгновенных переводов Сбербанка.

Объем переводов B2C за последние полгода увеличился практически в два раза, это сервис, который использует компания taxiCRM. Он наиболее прозрачен, прост в использовании для клиента и обеспечивает безопасность в расчетах с контрагентами. Никита Якубович, директор управления организации продаж корпоративным клиентам Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В компании Невасофт заявляют: мгновенные переводы позволяют таксопарку сэкономить в среднем около 600 тысяч рублей в год. Компания планирует расширять и географию, и сферу, ведь сервис можно адаптировать и для других компаний, которые работают с частными партнерами, например, для службы доставки.

Фото и видео: Piter.TV