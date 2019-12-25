На трассе М-11 перекрыли движение из-за ремонта линии электропередачи

Движение по трассе будет недоступно в период с 14:00 до 17:00 часов.

В Петербурге 10 февраля временно перекрыли в обе стороны платную трассу М-11 "Нева". Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль двух столиц".

Движение прекращено в период с 14:00 до 17:00 часов в двух направлениях: в строну Москвы от КАД (684 км М-11) до съезда на А-120 (648 км) и в сторону Петербурга от съезда на А-120 (648 км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669 км). По данным пресс-службы, дорога недоступна в связи с ремонтом линии электропередачи.

Ранее Piter.tv писал, что "МегаФон" снабдил связью и интернетом скоростную автодорогу М-11 "Нева".

Фото: Piter.tv