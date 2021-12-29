Перед входом в больницу в Петербурге образовалось ледяное пространство

Днем в пятницу, 14 января, горожане в соцсетях сообщили, что у входа в новую детскую поликлинику на улице Восстановления образовалось ледяное озеро.
На опубликованных снимках видно, как ледяная гладь тянется от ступенек в само учреждение.
Конечно, никому нет дела. Бесхозяйственность проникла во все сферы жизни города. Бесхозяйственность проникла во все сферы жизни города.
пожаловался очевидец
Официальной реакции а от администрации Красного района пока не было.
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Вконтакте
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