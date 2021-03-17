Ансамбль балалаечников поддержал своих коллег из Швеции концертом напротив консульства в Петербурге

В Швеции решили "отменить" балалайку.

Оркестр "Терема" исполнили песни группы ABBA у посольства Швеции в Петербурге. Таким образом они решили ответить на отмену концерта шведской фолк-группы Södra Bergens Balalaikor в городе Уппсале. Там сочли, что балалайка является символом России.

Перформанс прошел днем 2 мая. Оркестр исполнил песни "Dancing Queen" и "Gimme! Gimme! Gimme!". Как рассказал "Невским Новостям" руководитель оркестра Андрей Долгов, музыканты решили поддержать своих коллег.

Мы считаем, что это неправильно — запрещать музыку. Музыка должна быть вне времени, вне политики. Это тема, которая людей должна, наоборот, объединять. Мы поддерживаем музыкантов из Швеции. Тем более, что они играют на балалайках, и мы тоже. Андрей Долгов.

Прохожие положительно отреагировали на внезапный мини-концерт, а вот реакции консульства пока не было.

Фото: ВКонтакте / Оркестр "Терема"