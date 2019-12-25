Перед 1 сентября сотрудники вневедомственной охраны проверят на безопасность школы Петербурга

Сотрудники вневедомственной охраны проведут учебные тренировки.

Росгвардейцы проверят школы Петербурга перед Днем знаний. Ежегодно общеобразовательные учреждения осматривают силовики. Об этом сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ по Северной столице и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны проведут учебные тренировки, проверят исправность технических средств охраны. На контроле росгвардейцев находятся камеры видеонаблюдения и сигнализации.

Кроме того, силовики оценят работу охраны на входе в школу, осмотрят турникеты. Правоохранителям важно узнать, готовы ли школы к решению ЧП.

Ранее на Piter.tv: силовики с обысками в здание Комитета по охране памятников Петербурга.

Фото: Pxhere