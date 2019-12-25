Перечислены регионы с новыми летальными исходами у пациентов с COVID-19

За сутки в России скончались 91 пациентов с коронавирусом в 9 регионах страны.

В России за сутки скончалось более 90 человек пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что на утро 18 мая зафиксировано еще 91 летальных исхода у пациентов с диагностированным COVID-19. Больше всех, 77 пациентов, скончалось в Москве.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:

Санкт-Петербург - 5

Приморский край - 2

Ставропольский край - 2

Ярославская область - 1

Краснодарский край - 1

Чеченская Республика - 1

Самарская область - 1

Забайкальский край - 1

С начала эпидемии в России за весь период умерли 2 722 человек с подтвержденным коронавирусом.

Сегодня ранее: Статистика распространения коронавируса по регионам России на утро 18 мая.

Фото: Piter.TV