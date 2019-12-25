Перечислены регионы с новыми летальными исходами у пациентов с COVID-19

В России за сутки скончалось более 90 человек пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что на утро 18 мая зафиксировано еще 91 летальных исхода у пациентов с диагностированным COVID-19. Больше всех, 77 пациентов, скончалось в Москве.
По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Санкт-Петербург - 5
Приморский край - 2
Ставропольский край - 2
Ярославская область - 1
Краснодарский край - 1
Чеченская Республика - 1
Самарская область - 1
Забайкальский край - 1
С начала эпидемии в России за весь период умерли 2 722 человек с подтвержденным коронавирусом.
Сегодня ранее: Статистика распространения коронавируса по регионам России на утро 18 мая.
Фото: Piter.TV
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