Перечислены регионы России с новым случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено 8 726 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Скончались за сутки 144 пациента с коронавирусом, выздоровели 8 057 человек.

За сутки в России выявлено снова почти 9 тысяч инфицированных коронавирусом во всех регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) ​ сообщает, что за истекшие сутки на утро 5 июня в России официально подтверждено 8 726 случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всех 85 субъектах страны. Примечательно, что в Москве 3ий день подряд количество новых случаев меньше 2 тысяч. Но в регионах ситуация остается напряженной.

По регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

1. Москва - 1855



2. Московская область - 762



3. Санкт-Петербург - 378



4. Нижегородская область - 330



5. Свердловская область - 251



6. Ростовская область - 196



7. Красноярский край - 173



8. Смоленская область - 150



9. Волгоградская область - 128



10. Воронежская область - 126



11. Ивановская область - 125



12. Архангельская область - 125



13. Республика Дагестан - 124



14. Орловская область - 121



15. Республика Башкортостан - 119



16. Ханты-Мансийский АО - 117



17. Челябинская область - 108



18. Новосибирская область - 108



19. Тульская область - 105



20. Брянская область - 96



21. Саратовская область - 96



22. Ульяновская область - 95



23. Иркутская область - 95



24. Республика Тыва - 94



25. Пензенская область - 90



26. Самарская область - 89



27. Калужская область - 87



28. Курская область - 85



29. Ставропольский край - 84



30. Краснодарский край - 83



31. Чувашская Республика - 80



32. Карачаево-Черкесская Республика - 76



33. Астраханская область - 75



34. Кировская область - 75



35. Кабардино-Балкарская Республика - 73



36. Республика Саха (Якутия) - 72



37. Белгородская область - 71



38. Рязанская область - 71



39. Тверская область - 71



40. Ярославская область - 71



41. Тамбовская область - 65



42. Псковская область - 65



43. Хабаровский край - 65



44. Липецкая область - 64



45. Забайкальский край - 64



46. Оренбургская область - 63



47. Владимирская область - 58



48. Алтайский край - 57



49. Омская область - 55



50. Ленинградская область - 52



51. Приморский край - 51



52. Республика Татарстан - 50



53. Пермский край - 49



54. Камчатский край - 49



55. Республика Бурятия - 48



56. Мурманская область - 47



57. Республика Мордовия - 47



58. Республика Северная Осетия - 46



59. Ямало-Ненецкий АО - 45



60. Удмуртская Республика - 43



61. Новгородская область - 42



62. Республика Марий Эл - 42



63. Республика Ингушетия - 40



64. Тюменская область - 36



65. Калининградская область - 35



66. Томская область - 35



67. Республика Карелия - 28



68. Кемеровская область - 28



69. Амурская область - 27



70. Республика Коми - 25



71. Республика Адыгея - 25



72. Республика Хакасия - 25



73. Костромская область - 20



74. Вологодская область - 17



75. Чеченская Республика - 15



76. Магаданская область - 15



77. Сахалинская область - 13



78. Республика Калмыкия - 9



79. Курганская область - 9



80. Еврейская АО - 6



81. Чукотский АО - 6



82. Республика Крым - 6



83. Ненецкий автономный округ - 5



84. Республика Алтай - 2



85. г. Севастополь - 2

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них скончались от осложнений вызванных COVID-19 5 528 человек (за сутки 144), выписаны по выздоровлению 212 680 человек (за сутки 8 057).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 4 июня

Фото: pixabay.com