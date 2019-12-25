  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перечислены регионы России с новым случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:35
303
MShaffter

Перечислены регионы России с новым случаями коронавируса за сутки

0 0

За сутки в России выявлено 8 726 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Скончались за сутки 144 пациента с коронавирусом, выздоровели 8 057 человек.

За сутки в России выявлено снова почти 9 тысяч инфицированных коронавирусом во всех регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) ​ сообщает, что за истекшие сутки на утро 5 июня в России официально подтверждено 8 726 случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всех 85 субъектах страны. Примечательно, что в Москве 3ий день подряд количество новых случаев меньше 2 тысяч. Но в регионах ситуация остается напряженной.

По регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:

1. Москва - 1855

2. Московская область - 762

3. Санкт-Петербург - 378

4. Нижегородская область - 330

5. Свердловская область - 251

6. Ростовская область - 196

7. Красноярский край - 173

8. Смоленская область - 150

9. Волгоградская область - 128

10. Воронежская область - 126

11. Ивановская область - 125

12. Архангельская область - 125

13. Республика Дагестан - 124

14. Орловская область - 121

15. Республика Башкортостан - 119

16. Ханты-Мансийский АО - 117

17. Челябинская область - 108

18. Новосибирская область - 108

19. Тульская область - 105

20. Брянская область - 96

21. Саратовская область - 96

22. Ульяновская область - 95

23. Иркутская область - 95

24. Республика Тыва - 94

25. Пензенская область - 90

26. Самарская область - 89

27. Калужская область - 87

28. Курская область - 85

29. Ставропольский край - 84

30. Краснодарский край - 83

31. Чувашская Республика - 80

32. Карачаево-Черкесская Республика - 76

33. Астраханская область - 75

34. Кировская область - 75

35. Кабардино-Балкарская Республика - 73

36. Республика Саха (Якутия) - 72

37. Белгородская область - 71

38. Рязанская область - 71

39. Тверская область - 71

40. Ярославская область - 71

41. Тамбовская область - 65

42. Псковская область - 65

43. Хабаровский край - 65

44. Липецкая область - 64

45. Забайкальский край - 64

46. Оренбургская область - 63

47. Владимирская область - 58

48. Алтайский край - 57

49. Омская область - 55

50. Ленинградская область - 52

51. Приморский край - 51

52. Республика Татарстан - 50

53. Пермский край - 49

54. Камчатский край - 49

55. Республика Бурятия - 48

56. Мурманская область - 47

57. Республика Мордовия - 47

58. Республика Северная Осетия - 46

59. Ямало-Ненецкий АО - 45

60. Удмуртская Республика - 43

61. Новгородская область - 42

62. Республика Марий Эл - 42

63. Республика Ингушетия - 40

64. Тюменская область - 36

65. Калининградская область - 35

66. Томская область - 35

67. Республика Карелия - 28

68. Кемеровская область - 28

69. Амурская область - 27

70. Республика Коми - 25

71. Республика Адыгея - 25

72. Республика Хакасия - 25

73. Костромская область - 20

74. Вологодская область - 17

75. Чеченская Республика - 15

76. Магаданская область - 15

77. Сахалинская область - 13

78. Республика Калмыкия - 9

79. Курганская область - 9

80. Еврейская АО - 6

81. Чукотский АО - 6

82. Республика Крым - 6

83. Ненецкий автономный округ - 5

84. Республика Алтай - 2

85. г. Севастополь - 2

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них скончались от осложнений вызванных COVID-19 5 528 человек (за сутки 144), выписаны по выздоровлению 212 680 человек (за сутки 8 057).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 4 июня

Фото: pixabay.com

 

Теги: коронавирус, коронавирус в регионах, новости россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии