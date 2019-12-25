Перечислены регионы России с новым случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено снова почти 9 тысяч инфицированных коронавирусом во всех регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки на утро 5 июня в России официально подтверждено 8 726 случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всех 85 субъектах страны. Примечательно, что в Москве 3ий день подряд количество новых случаев меньше 2 тысяч. Но в регионах ситуация остается напряженной.
По регионам новые случаи инфицирования распределены следующим образом:
1. Москва - 1855
2. Московская область - 762
3. Санкт-Петербург - 378
4. Нижегородская область - 330
5. Свердловская область - 251
6. Ростовская область - 196
7. Красноярский край - 173
8. Смоленская область - 150
9. Волгоградская область - 128
10. Воронежская область - 126
11. Ивановская область - 125
12. Архангельская область - 125
13. Республика Дагестан - 124
14. Орловская область - 121
15. Республика Башкортостан - 119
16. Ханты-Мансийский АО - 117
17. Челябинская область - 108
18. Новосибирская область - 108
19. Тульская область - 105
20. Брянская область - 96
21. Саратовская область - 96
22. Ульяновская область - 95
23. Иркутская область - 95
24. Республика Тыва - 94
25. Пензенская область - 90
26. Самарская область - 89
27. Калужская область - 87
28. Курская область - 85
29. Ставропольский край - 84
30. Краснодарский край - 83
31. Чувашская Республика - 80
32. Карачаево-Черкесская Республика - 76
33. Астраханская область - 75
34. Кировская область - 75
35. Кабардино-Балкарская Республика - 73
36. Республика Саха (Якутия) - 72
37. Белгородская область - 71
38. Рязанская область - 71
39. Тверская область - 71
40. Ярославская область - 71
41. Тамбовская область - 65
42. Псковская область - 65
43. Хабаровский край - 65
44. Липецкая область - 64
45. Забайкальский край - 64
46. Оренбургская область - 63
47. Владимирская область - 58
48. Алтайский край - 57
49. Омская область - 55
50. Ленинградская область - 52
51. Приморский край - 51
52. Республика Татарстан - 50
53. Пермский край - 49
54. Камчатский край - 49
55. Республика Бурятия - 48
56. Мурманская область - 47
57. Республика Мордовия - 47
58. Республика Северная Осетия - 46
59. Ямало-Ненецкий АО - 45
60. Удмуртская Республика - 43
61. Новгородская область - 42
62. Республика Марий Эл - 42
63. Республика Ингушетия - 40
64. Тюменская область - 36
65. Калининградская область - 35
66. Томская область - 35
67. Республика Карелия - 28
68. Кемеровская область - 28
69. Амурская область - 27
70. Республика Коми - 25
71. Республика Адыгея - 25
72. Республика Хакасия - 25
73. Костромская область - 20
74. Вологодская область - 17
75. Чеченская Республика - 15
76. Магаданская область - 15
77. Сахалинская область - 13
78. Республика Калмыкия - 9
79. Курганская область - 9
80. Еврейская АО - 6
81. Чукотский АО - 6
82. Республика Крым - 6
83. Ненецкий автономный округ - 5
84. Республика Алтай - 2
85. г. Севастополь - 2
В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них скончались от осложнений вызванных COVID-19 5 528 человек (за сутки 144), выписаны по выздоровлению 212 680 человек (за сутки 8 057).
Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 4 июня
Фото: pixabay.com
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