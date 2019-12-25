Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Как рассказал специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, злоумышленники под видом развлечения распространяют рекламу и вредоносные программы.

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

Как рассказал специалист по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, злоумышленники под видом развлечения распространяют рекламу и вредоносные программы. Под видом популярного шоу или фильма можно получить троянца, который удалит или заблокирует важные данные.

Консультант Центра информбезопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Гон добавил, что пиратские ресурсы способны запрашивать данные соцсетей, паспортные данные или банковской карты, под предлогом оформления пробного периода.

Техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков отметил, что если на сайте для просмотра видео требуется скачать Java или Flash Player, то такой сайт лучше сразу покинуть.

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