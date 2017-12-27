В Ленобласти пенсионер зарезал свою сожительницу после восьмой бутылки

В Выборгском районе полиция расследует убийство.

10 января в поселке Отрадное в Селезневском поселении оперативники обнаружили тело убитой местной жительницы, сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

В квартире было найдено восемь бутылок из под спиртного и два стакана. На трупе присутствовали следы насильственной смерти, а именно ножевые ранения. По подозрению в убийстве 47-летней женщины был задержан ее 60-летний гражданский муж убитой.

По факту случившегося Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство".