Пенсионер с Пороховых отдал около трети миллиона рублей "невесте" племянника

Пожилой петербуржец отдал "в долг" мошеннице более 300 тысяч рублей.

В Красногвардейском районе Петербурге пожилой мужчина поверил мошеннице, которая представилась невестой его племянника. девушка со слезами на глазах попросила пенсионера материально еще выручить. Сердобольный петербуржец отдал будущей “родственнице” около 500 тысяч рублей. Через некоторое время жертва обмана поняла, что лишилась денег навсегда и отправилась в полицию.

С заявлением на 20-25 летнюю девушку обратился 79-летний местный житель. Он рассказал, что утром 13 марта преступница в коричневой куртке позвонила к нему во входную дверь и представилась сожительницей его дальнего родственника. Мошенница рассказала, что недавно рассталась с его племянником, а затем попросила у дедушки в долг крупную сумму денег. Мужчина сначала отдал ей 85 тысяч, которые хранил дома, а затем снял с трех банковских карточек еще 120, 100 и 17 с половиной тысяч рублей. Средства также перекочевали в карман “бывшей любовницы” племянника. После этого должница больше не появлялась в жизни старика.

Делом занимаются правоохранительные органы. Женщину разыскивает полиция.

