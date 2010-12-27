Педагоги Выборга признаны одними из лучших в проведении ЕГЭ-2018

Ленобласть вошла в тройку регионов, лидирующих в организации и проведении ЕГЭ в 2018 году.

В минувший вторник, 30 октября, во Всеволожском районе прошло заседание директоров средних общеобразовательных учреждений Северо-Западного образовательного округа Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основным поводом собрания стала тема: "Управление качеством образования в Ленинградской области: реализация национальных проектов в образовании". Также организаторами встречи была широко затронута тема ЕГЭ.

Напомним, в Выборгском районе в этом году четыре выпускника получили 100-балльный результат по ЕГЭ, у 70 человек - 90 баллов и выше. Средний тестовый балл по русскому языку и математике базового уровня, а также по английскому языку, биологии, истории и литературе выше областных показателей. 56 выпускников награждены медалью "За особые успехи в учении".

В процессе мероприятия учителям были присвоены личные благодарности от комитета общего и профессионального образования Ленобласти. Главными достижениями педагогов признаны организацию и проведение в 2018 году единого государственного экзамена.

В их числе – представители Выборгского района: заместитель председателя комитета образования района Светлана Хазипова, заместители руководителей школ Елена Гутник, Татьяна Усольцева (СОШ № 6), Юлия Зверева (СОШ № 13), Светлана Романова (СОШ № 7), Татьяна Ковбасюк (СОШ № 14), Татьяна Богданова (Первомайский центр образования), Инна Сопова (СОШ г. Светогорска).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО