Павел Прилучный: биография, личная жизнь, Instagram

В СМИ не утихают новости об отношениях звезды фильма "Желтый глаз тигра" Павла Прилучного с его женой Агатой Муцениеце. После недавних слухов о рукоприкладстве в семье Агата опубликовала в своем Stories видеоролик из гримерной своего супруга. Сегодня Piter.TV рассказывает о биографии Павла Прилучного.

Детство и юность Павла Прилучного

Павел родился 5 ноября 1987 года в Бердске Новосибирской области. В 90-е близкие друзья Павла оказались за решеткой, поэтому родители стали активно заниматься досугом сына. Мать работала хореографом и записала парня на балет и хоровое пение, а отец - на бокс. В 14 лет Прилучный стал кандидатом в мастера спорта по боксу. Однако, после этого, он завершил свою боксерскую карьеру из-за частых сотрясений мозга. В этот же год умер отец Павла. Мать осталась одна воспитывать троих детей. По окончании школы Паша получил образование в театральном училище Новосибирска, куда перебрался один. Закончив его, пополнил труппу театра "Глобус".

В Москве Прилучный поступил Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Однако, через 2 года Прилучный ушел – не понравился авторитарный стиль педагога. С 2007 по 2010 годы Павел учился в ГИТИСе у Сергея Голомазова.

Фильмы с Павлом Прилучным

Павел, как и многие актеры, начинал сниматься в кино на эпизодических ролях. Дебютом стал сериал "Школа №1". Далее последовали киноленты "Паутина", "Путейцы", "Клуб". Известность принесла главная роль в остросюжетной картине "На игре".

В 2011 году на экраны вышел многосерийный фильм "Закрытая школа". Герой Павла – 16-летний сын состоятельного отца. Под внешней избалованностью кроется чувственная, ранимая душа. В компании одноклассников персонаж Прилучного расследует цепочку таинственных и жутких происшествий. Сериал заполучил симпатии миллионов зрителей.

После этого актер снимался во многих фильмах, но снова о нем заговорили после главной роли в криминальной драме "Мажор". Сериал с Павлом попал в десятку лучших, а самого Прилучного назвали открытием 2014 года. Позже в "Дурной крови" Прилучный играет насильника, к которому приходит осознание ничтожности собственной жизни, только когда он потерял память.

В ноябре 2016 года стартовал показ сериала "Мажор 2". И в 2017-2018 гг. он играет главную роль в фильме " Желтый глаз тигра".

Личная жизнь Павла Прилучного

В 2006 году, когда Павел учился в группе Константина Райкина, в школу-студию навестить подругу, которая получала образование на иностранном курсе, приехала американская знаменитость Никки Рид (Розали из "Сумерек", Сэйди из "Одиноких сердец"). Прилучный влюбился, хотел жениться на Никии, она уехала через 7 дней, но они долго вели переписку. Красивая история закончилась внезапно: Никки перестала принимать звонки и отвечать на письма.

Потом недолгое время он состоял в отношениях с внучкой Леонида Каневского, Ренатой Пиотровски. И вот в 2011 году на съемках сериала "Закрытая школа" Паша познакомился с актрисой Агатой Муцениеце.

Сериальная любовь закончилась свадьбой в жизни. Через 2 года у пары родился сын Тимофей. В марте 2016-го Агата преподнесла мужу самый лучший подарок, родив дочь Мию. Павел в некоторых интервью отмечал, что он хотел бы еще одного сына.

Instagram Павла Прилучного

Фото: bugevuge/ Instagram

Видео: Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company/ Youtube