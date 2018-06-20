Павел Ёлкин: что представляет из себя "Классический балет"?

Генеральный директор Санкт-Петербургского Театра Балета им. П. И.Чайковского Павел Ёлкин поделился с журналистами PITER.TV своим мнением о классическом балете, как явлении.



В Вашем понимании, что представляет собой классический балет?

Я на этот вопрос тоже каждый раз искал ответ, если человек одел пачку, ну балерина надела пачку, это не значит сразу классический балет. Скорее всего, я думаю в первую очередь это техника, выполнение движений классических, которые уже имеют ста пятидесяти летнюю историю. И вот если не замыливать исполнение каждого действия, каждого шага, каждого подъема руки, также как я сказал, истории утверждены. Не замыливать не размазывать, тогда это и есть классический балет. Потому что зритель, сидящий в зале, он не часто понимает какая позиция пятая, шестая рук, ног. И если артист, опять же, начинает делать это некорректно – он уходит от классического балета. А если артист за этим следит, то сама форма его исполнения и есть классический балет. Я сам как бы сейчас искал ответа на этот вопрос, и уверен, что это техническое исполнение классических действий на сцене артиста балета. В первую очередь не замыливать те каноны, которые созданы веками, скажем так.