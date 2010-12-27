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Пассивное курение уменьшилось на 40% в России
Сегодня, 16:36
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Rybka123

Пассивное курение уменьшилось на 40% в России

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Таким образом, несколько миллионов человек больше не являются пассивными курильщиками.

Пассивное курение в России снизилось на 40% . Об этом "Говорит Москва" рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. 

По словам чиновника, данных показателей удалось добиться благодаря масштабной антитабачной кампании, которую провели власти страны. Сюда можно отнести и принятие закона о запрете курения в общественных местах.  Салагай отметил, что  антитабачную кампанию активно поддержали бывшие курильщики. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),курить продолжают 29% граждан РФ. 

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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