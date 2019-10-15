Видео: Пассажирский самолет Ан-24 экстренно вернулся в Якутск из-за проблем с двигателем

В сети опубликовано видео посадки Ан-24 в аэропорту Якутска.

Сегодня, 15 октября, в Якутск вернулся пассажирский Ан-24 из-за проблем в двигателе.

Сегодня утром самолет Ан-24 с 30 пассажирами, в том числе 5 детей, экстренно вернулся в аэропорт вылета в Якутск. Самолет должен был доставить пассажиров из Якутска в Саккырыр, а затем вернуться обратно. На 21 минуте полета было обнаружено падение давления масла в левом двигателе. Экипаж принял решение развернуться и вернуться в Якутск.

Экипаж выключил левый двигатель и благополучно приземлился на правом двигателе в аэропорту в 4 часа 37 минут по Московскому времени. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Все пассажиры были доставлены в Саккырыр резервным бортом. Причины неисправности выясняются.

Видео: t-m/Аviaincident