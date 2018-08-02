Пассажиропоток на поездах "Аллегро" снизился на 9,1%

А "Сапсаны" набрали популярность у пассажиров.

В Петербурге поезда "Сапсан" стали популярнее "Аллегро". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на первого заместителя директора Агентства внешнего транспорта Евгения Батракова. Согласно статистике за шесть месяцев 2018 года, число пассажиров, выбравших путешествие из Финляндии в Северную столицу России и обратно, уменьшилось на 9, 1 процента. Специалисты сравнили данные за аналогичный период прошлого года.

За тот же период времени пассажиропоток "Сапсанов" заметно набрал обороты. Он увеличился на 10,6 процента.

Составы "Аллегро" за первые шесть месяцев перевезли 225 тысяч человек, а "Сапсаны" - более 2,6 миллионов туристов.Наиболее популярный маршрут "Санкт-Петербург-Москва", а также обратное направление.

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