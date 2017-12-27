Пассажиры не могут улететь из Петербурга в Доминикану уже девять часов

В Петербурге задерживается рейс в Доминикану по техническим причинам.

В Санкт-Петербурге 5 января, в аэропорту "Пулково" задержали вылет рейса ZF7877 "Петербург - Пунта-Кана" авиакомпании Azur Air. Задержка составила девять часов.

Как рассказали пассажиры, о переносе они узнали всамый последний момент, когда туристы уже находились в аэропорту. Там к пассажирам вышел представитель авиакомпании, который сообщил, что по техническим причинам они не смогут вылететь на самолете, на котором был планировалось. Кроме того, резервный борт нет возможности прислать.

Тогда рейс сначала перенесли на 5.00, а позже отложили до 11.00.