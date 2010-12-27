Пассажирам двухэтажного поезда Петербург-Москва запретили петь в душевых

Кабину также нельзя использовать для хранения вещей и встречи с возлюбленными.

РЖД установили правила для пассажиров, в которых в частности зафиксированы нормы использования душа в двухэтажных составов, отправляющихся из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Один из клиентов сообщил, что рядом с душевой кабиной установлена табличка, предупреждающая, что при приеме водных процедур запрещается петь и материться.

Кроме таких необычных указаний заявлены запрет на курение, выброс мусора, а также нахождение в душе в состоянии алкогольного опьянения. Среди удививших петербуржца пунктов также требование не использовать душевую кабину в качестве камеры хранения или места для свиданий.

Напомним, что первый состав между двумя столицами был запущен в феврале 2015 года.

Фото: сайт РЖД