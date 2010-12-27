Пассажир самолета из Гоа в Москву сломал нос соседке из-за кофе

Пассажир самолета, летевшего из Гоа в Москву, сломал нос женщине.
Сообщается, что 14 декабря на самолете рейсом Гоа-Москва произошел скандал с дракой между пассажирами. Для этого по прилету самолет встречал наряд полиции. Как выяснилось, мужчина, пропуская соседа, резко закрыл откидной столик и побеспокоил соседку спереди. Женщина выплеснула кофе на мужчину, а тот, разозлившись, ударил женщину по лицу так, что сломал ей нос.
В результате женщину госпитализировали в больницу, а с мужчиной разбирается полиция.
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Фото: pixabay.com
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