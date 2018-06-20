Пассажир петербургского метро "нашутил" себе уголовное дело

Мужчина "пошутил" про бомбу в рюкзаке.

Мужчина получил уголовное дело из-за неудачной шутки про бомбу в рюкзаке в подземке. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По информации АН "Оперативное прикрытие", 26 апреля 50-летнего безработного в подземке оставили для досмотра в вестибюле станции "Площадь Ленина-1". При осмотре багажа на вопрос сотрудника метро о содержимом, мужчина ответил, что у него в рюкзаке лежит бомба.

Мужчину задержали. До 10:06 станция была закрыта на вход и выход. Эвакуировано 30 человек.

В рюкзаке лже-террориста опасных предметов не нашли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.