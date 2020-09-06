Папы-ревизоры в школьной столовой

Заботливые родители оценили школьную кухню

4 сентября Совет отцов и представители городской родительской общественности посетили школу № 690. Они пришли проверить, как организовано питание детей: соблюдены ли карантинные меры, каково качество продуктов, сокращены ли социальные контакты.

На входе гостям вручили маски и перчатки обработали руки антисептиком. Только после этого их впустили в столовую, где общественники сразу увидели школьников, тщательно моющих руки.

Теперь измеряется температура каждого сотрудника при входе в столовую. Дальше сотрудник проходит, переодевается, моет тщательно руки, антисептиком обрабатывает. Маски и перчатки обязательны. Принцип работы остался прежним – это соблюдения всех санитарных законодательств, требование рецептуры, технологии. А еще у нас установлены терминалы – дети расплачиваются карточками. Это очень удобно: деньги – это грязный продукт. А так соблюдаются требования санитарии рассказала о том, как изменилась работа персонала на кухне и в столовой главный технолог пищевого комбината "Волна" Галина Ушакова

Нововведения учебного года в сфере питания - бесплатные завтраки для младших классов, еженедельная генеральная уборка столовой и отказ от холодных закусок, а столы после приема пищи протирают дезинфицирующим средством.

В школьном буфете можно приобрести выпечку - каждый пирожок от поставщика хранится в отдельной упаковке. А от салатов в этом году отказались.

Перед 1 сентября были проведены родительские собрания в онлайн-режиме. Родителям донесли новые моменты: особенности прихода в школу - мы организовали три входа, чтобы избежать столпотворения, особенности организации питания в столовой. Объяснили, как будут дети рассажены, когда завтраки будут, когда будут обеды. На собраниях мы объяснили, что дети не останутся голодными. И 1 сентября, кроме урока Мира и обычных уроков, были проведены классные часы, на которых детям донесли организационные моменты - что в новом учебном году меняется в связи с эпидемиологической обстановкой рассказала, как школьники освоили новые для них правила поведения в столовой заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 690 Малахова Ирина

В конце экскурсии по столовой гости отведали школьный завтрак - омлет с сосисками, бутерброды с вареньем, чай и пирожки. Они отметили, что еда была горячей и вкусной. Взрослые организацией питания довольны.

Такие проверки пройдут во всех районах Петербурга. Школы будут выбирать произвольно.