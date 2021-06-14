Панарин отдыхает в родном Коркино под песни Круга

Для звезды НХЛ поездки в родные края - постоянная практика.

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прилетел в родной город Коркино, чтобы провести там отпуск. В сети появился видеоролик, как один из самых высокооплачиваемых игроков США отдыхает в компании близких под песни Михаила Круга.

Для звезды НХЛ поездки в родные края - постоянная практика. В его социальных сетях каждый год летом появляются разные ролики, как он катается на советском транспорте по бездорожью и помогает местным жителям.

Напомним, что в этом году клуб Панарина не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. Российский игрок провел на льду 42 матча, в которых набрал 58 очков.

Видео: Instagram / kanal_nhl