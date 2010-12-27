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В Петербурге пациент порезал врача стеклом и убежал
Сегодня, 11:30
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Shdaria
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В Петербурге пациент порезал врача стеклом и убежал

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В Петербурге пациент ранил стеклом врача, после чего скрылся в парадной ближайшего дома.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на приеме у врача пациент напал на него и пацарапал руку. Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщается, что по данному случаю ведется проверка.

Известно, что молодой человек обратился в медучреждение 7 ноября. Врачи диагностировали у него отравление неизвестным наркотиком. Однако, во момент оказания помощи, пациент повел себя агрессивно. Он разбил стекло в кабинете, а осколком порезал себе руку и ранил медика.

После неадекватных действий он выбежал из поликлиники и скрылся в парадной у дома на Ленинском проспекте. В этот же день его тело обнаружили под окнами здания, где он "прятался" от врачей.

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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