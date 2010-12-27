Пьяный "Назим" заминировал петербургский метрополитен

Сейчас "террориста" разыскивают.



Утром 9 августа местный житель сообщил в полицию о возможном теракте в петербургском метро. По его сведениям, заминировал одну из платформ его знакомый "Назим". Вместе с эмигрантом заявитель распивал спиртные напитки. В какой-то момент иностранец рассказал собутыльнику о готовящемся событии.

Правоохранительные органы проверили все станции подземки. Однако, опасных веществ или предметов найдено не было. Оперативники установили, что звонил в Городской мониторинговый центр с сообщением о бомбе 39-летний неработающий мужчина. На момент обращения он все еще был в состоянии алкогольного опьянения.

По сведениям петербуржца, "Назим" собирался взорвать метро "через три часа". Об этом малознакомый мужчина заявил около 23 дома по улице Руднева. Сейчас полиция пытается установить местонахождение преступника.

Фото: Piter.tv